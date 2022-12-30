Petrol
83.81
0.42%
Euro
19.9563
-0.16%
Dolar
18.7197
0.08%
Altın
1.093
0.22%
Borsa
5540
0.00%
Bitcoin
312.705
-0.35%
BTXN Coin
5.80
-4.29%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Güntekin Onay, Sivasspor'un iptal edilen golüne tepki gösterdi

    Güntekin Onay, Sivasspor'un iptal edilen golüne tepki gösterdi

    Galatasaray karşısında Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumlayan Güntekin Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

    Galatasaray karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken maçta yaşanan bir pozisyon geceye damgasını vurdu.

    Karşılaşmanın 50. dakikasında frikik kazanan Sivasspor'da topun başına Dia Saba geçti.

    VAR sonrası iptal kararı çıktı

    Direkt kaleye yapılan vuruş sonrası Muslera topu çıkardı.

    Ardından da yaşanan karambolde Ulvestad'ın dokunuşuyla top çizgiyi geçti.

    Yoğun itirazlar sonucu incelenen pozisyonda VAR'a gidildi ve maçın hakemi Erkan Özdamar tarafından iptal kararı verildi.

    Güntekin Onay, Sivasspor un iptal edilen golüne tepki gösterdi #1

    "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık"

    Golün iptaliyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, spor yorumcusu Güntekin Onay'dan konuya ilişkin sert bir açıklama geldi.

    Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık." ifadelerini kullandı.

    Güntekin Onay, Sivasspor un iptal edilen golüne tepki gösterdi #2

    Güntekin Onay, Sivasspor un iptal edilen golüne tepki gösterdi #3


    Rus turistler Erzurum’da davul zurna ile karşılandı
    3. Sayfa

    Rus turistler Erzurum’da davul zurna ile karşılandı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı! 'Seyran hamile'
    Medya

    Yalı Çapkını 15. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı! "Seyran hamile"

    Görüş Bildir