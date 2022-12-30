Güntekin Onay, Sivasspor'un iptal edilen golüne tepki gösterdi

Galatasaray karşısında Sivasspor'un iptal edilen golünü yorumlayan Güntekin Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Galatasaray karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılırken maçta yaşanan bir pozisyon geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 50. dakikasında frikik kazanan Sivasspor'da topun başına Dia Saba geçti.

VAR sonrası iptal kararı çıktı

Direkt kaleye yapılan vuruş sonrası Muslera topu çıkardı.

Ardından da yaşanan karambolde Ulvestad'ın dokunuşuyla top çizgiyi geçti.

Yoğun itirazlar sonucu incelenen pozisyonda VAR'a gidildi ve maçın hakemi Erkan Özdamar tarafından iptal kararı verildi.

"Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık"

Golün iptaliyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, spor yorumcusu Güntekin Onay'dan konuya ilişkin sert bir açıklama geldi.

Onay, "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık." ifadelerini kullandı.