Güntekin Onay: Torrent bile nasıl kazandığını anlamadı

Galatasaray, Göztepe'yi son dakikalarda bulduğu penaltı golleriyle 3-2 mağlup etti. Spor yazarı Güntekin Onay maç sonunda karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray nefes kesen maçta deplasmanda Göztepe 'yi son dakikalarda bulduğu penaltı golleriyle 3-2 mağlup etti.

Hürriyet Yazarı Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

"KİMSE FATİH TERİM'E ŞANSLI DEMESİN"

Galatasaray'ın futbolunu beğenmediğini söyleyen Onay, "Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır. Gomis’in varlığının bile rakibi ürküttüğünün farkına varmıştır. Torrent’in maçtan dersler çıkartması şart. Göztepe ise 75 dakika çok iyi oynadığı bir maçı berabere tam bitecek diye üzülürken sahadan puansız ayrıldı. Bu arada VAR’a çağrılma rekoru kırılan maçı, Arda Kardeşler’in değil, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiğini de vurgulayalım." ifadelerini kullandı.