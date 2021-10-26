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    Güntekin Onay'dan canlı yayın gafı

    Güntekin Onay'dan canlı yayın gafı

    Spor yorumcusu Güntekin Onay, canlı yayında sesinin alındığını düşünerek "Bakalım programın anasını" dedi. Reji ise müdahale ederek son anda görüntüyü değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 09:56
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    beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, program esnasında "Haftanın en sağlamlarına bir göz atalım." dedikten sonra görüntünün ve sesin kendinden alındığını düşündü.

    "BAKALIM PROGRAMIN ANASINI..."

    Bunun sonrasında "Bakalım programın anasını..." derken reji bir anda reklama gitti ve Onay'ın cümlesinin tamamı yayına yansımadı.

    Bu sözleriyle deneyimli sunucu Onay, kariyerine yepyeni bir canlı yayın kazası eklemiş oldu.

    Güntekin Onay'dan canlı yayın gafı - İZLE

    DAHA ÖNCE BENZER KONULARLA GÜNDEME GELDİ

    Öte yandan Güntekin Onay, daha önce de benzer durumlarda kalıp çeşitli yayın kazaları yaşamıştı. Bunlardan en bilineni, NTV'de Rıdvan Dilmen'le program yaptığı zamanlarda söylediği "Bitir demediniz mi lan?" gafıydı.

    Tecrübeli moderatör, yıllar sonra o konuya açıklık getirerek sesin kendisine ait olmadığını söylemişti.

    Güntekin Onay dan canlı yayın gafı #1

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