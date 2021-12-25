Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
595.627
-1.26%
BTXN Coin
37.59
0.10%
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C
    Güntekin Onay'dan Hasan Ali Kaldırım'a tepki

    Güntekin Onay'dan Hasan Ali Kaldırım'a tepki

    Başakşehir'de penaltı pozisyonuyla alakalı muhabire, "Sormanız ayıp." diyen Hasan Ali Kaldırım'a Güntekin Onay, "Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." şeklinde yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 21:36
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 21:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Trabzonspor ile Başakşehir arasında 0-0 sona eren zorlu Süper Lig maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili olayın kahramanı Hasan Ali Kaldırım'dan açıklamalar geldi.

    Mücadeleyi değerlendiren Hasan Ali, "Buraya 3 puan için geldik, 1 puan bizim için az. Oyun olarak biz kazandık ama iyi oyuna 3 puan yazmıyor. Daha iyisini yapabiliriz. Galatasaray maçı bizim için tecrübe oldu. Bu atmosferde daha iyi oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık.

    Çok iyi bir takım olamk istiyorsanız, girdiğinizi atmanız lazım. İyi bir yoldayız, hocamıla her geçen gün daha iyi seviyeye geliyoruz. İkinci yarı bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Hedeflerimzi var. Her hafta üstüne koya koya gitmek ve zirvede bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Güntekin Onay dan Hasan Ali Kaldırım a tepki #1

    "PENALTI YOK! SORMANIZ BİLE AYIP"

    Penaltı pozisyonuyla ilgili gelen soruya Hasan Ali, "Arkadan beni iten rakip oyuncu oldu, bilerek elle dokunmadım. Ayağımdan elime çarptı. orada penaltı verilse, bütün Türkiye şey yapardı yani... Basit pozisyon, bence bunu burada sormanız ayıp." cevabıyla tepki gösterdi.

    Güntekin Onay dan Hasan Ali Kaldırım a tepki #2

    GÜNTEKİN ONAY'DAN TEPKİ

    Flaş röportajın sona ermesinin ardından maç sonu programının moderatörü Güntekin Onay, Hasan Ali Kaldırım'ın sözlerine tepki gösterdi.

    Güntekin Onay, "Hasan Ali Kaldırım penaltı sorusuna 'Sormanız ayıp' demiş. Türkiye'nin konuştuğu pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor. Muhabir arkadaş soru sorarak işini yapıyor. Hasan Ali de futbol oynayarak..." açıklamasını yaptı.

    Güntekin Onay dan Hasan Ali Kaldırım a tepki #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir