Güntekin Onay'dan Onyekuru'ya övgü

Galatasaray'a 3. kez dönen ve çıktığı ilk iki maçta 3 gol atan Henry Onyekuru hakkında konuşan Güntekin Onay, "Hazard olsa böyle katkı yapamazdı" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

Gaziantep maçında 2 gol atan ve Başakşehir mücadelesinde de fileleri havalandıran Henry Onyekuru hakkında konuşan beIN Sports moderatörü Güntekin Onay, Nijeryalı oyuncuya övgüler yağdırdı.

"MÜTHİŞ BİR PERFORMANS"

Onay, "Onyekuru, son 18 aydır sadece 1 gol atabilmişti. Geldi ve 1.5 maçta 3 gol attı. Müthiş bir rakam ve performans. Bu kadar maç eksiğine rağmen sadece gol de atmıyor, bugün iyi oynadı. Bunu nasıl açıklayabiliriz?" dedi.

"HAZARD OLSA BUNU YAPAMAZDI"

Onay, “Galatasaray gitsin Eden Hazard’ı alsın, Henry Onyekuru’nun yaptığı katkıyı Galatasaray’a yapamaz. İnanılmaz." şekinde konuştu.