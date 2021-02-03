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    Güntekin Onay'dan Onyekuru'ya övgü

    Güntekin Onay'dan Onyekuru'ya övgü

    Galatasaray'a 3. kez dönen ve çıktığı ilk iki maçta 3 gol atan Henry Onyekuru hakkında konuşan Güntekin Onay, "Hazard olsa böyle katkı yapamazdı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 10:53
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    Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

    Rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu.

    Gaziantep maçında 2 gol atan ve Başakşehir mücadelesinde de fileleri havalandıran  Henry Onyekuru hakkında konuşan beIN Sports moderatörü Güntekin Onay, Nijeryalı oyuncuya övgüler yağdırdı.

    "MÜTHİŞ BİR PERFORMANS"

    Onay, "Onyekuru, son 18 aydır sadece 1 gol atabilmişti. Geldi ve 1.5 maçta 3 gol attı. Müthiş bir rakam ve performans. Bu kadar maç eksiğine rağmen sadece gol de atmıyor, bugün iyi oynadı. Bunu nasıl açıklayabiliriz?" dedi.

    Güntekin Onay dan Onyekuru ya övgü #1

    "HAZARD OLSA BUNU YAPAMAZDI"

    Onay, “Galatasaray gitsin Eden Hazard’ı alsın, Henry Onyekuru’nun yaptığı katkıyı Galatasaray’a yapamaz. İnanılmaz." şekinde konuştu.

    Güntekin Onay dan Onyekuru ya övgü #2

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