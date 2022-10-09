Güntekin Onay'dan Valerien Ismael'e eleştiri

Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael eleştirilmeye devam ediyor. Güntekin Onay, Fransız çalıştırıcıyı sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederken maça Valerien Ismael'in değişiklikleri damga vurdu.

3 puana rağmen eleştirilen Fransız teknik adama spor yorumcularından da tepki geldi.

Ünlü sunucu Güntekin Onay, Tayyip Talha'ya övgü dolu sözler sarf ederken, "Beşiktaş 3 puan için kararlılığını ilk dakikadan itibaren gösterdi. İlk 45 dakika boyunca sürekli arayan siyah beyazlılarda forvetlerin yapamadığını genç stoper Tayyip Talha yaptı ve biri VAR’dan ofsayt gerekçesi ile dönen 2 gole imza attı. Transferin son gününde çok doğru bir hamleyle alınan Tayyip Talha, savunmada da kusursuz bir futbol ortaya koydu ve 'maçın adamı' seçilmeyi fazlasıyla hak etti." şeklinde görüş bildirdi.

"Hamle yapamıyor"

Ismael'e eleştiride bulunan Onay, "Valerien İsmael oyuna hamle yapmıyor, kurcalıyor. 1-0 önde giden maçta 5 değişiklik birden yapıp herkesin pozisyonuyla oynadı, takımın yarısını değiştirdi. Sağ bek Tayfur’u orta sahaya çekip; orta saha Necip’i sağ beke aldı. Duraklamalar ile birlikte maçın bitimine 20 dakika varken tüm değişiklik haklarını kullanıp herhangi bir oyuncunun sakatlanma olasılığını düşünemedi. Nitekim Emrecan sakatlandı ve maçı sakat sakat tamamladı." 3diyerek Fransız teknik adamı eleştirdi.

"Kolay maçı ecel terleri dökerek kazandı"

Beşiktaş'ın kolay kazanması gereken maçı zor kazandığını söyleyen ünlü yorumcu, "Beşiktaş’ın iyi bir kadrosu var ancak fark yaratan, taktiksel zekası yüksek bir teknik direktörü yok. Her şeyden önce hücumda çoğalma, gerektiğinde oyunu sete çevirme, atak devamlılığı ve çeşitliliğiyle oynayan bir Beşiktaş yok. Atakları erken bitirme yorgunluk ve topun peşinden koşmak olarak Beşiktaş’a geri dönüyor. Santimetreler ile VAR’dan ofsayt gerekçesiyle dönen Giresun golü Valerien İsmael’i kurtardı. Ancak Beşiktaş, kolay kazanması gereken bir maçı ecel terleri dökerek tamamladı." diyerek konuyla ilgili sözlerini tamamladı.