Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetmişti.
Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın, bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Gürsoy Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırıldı.
BİRÇOK İSİM KATILDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.
TAZİYELER KABUL EDİLDİ
Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.
KİLYON MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.
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