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    Gustavo Assuncao: Babama ırkçılık yapıldı

    Galatasaray'ın kulübün büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak kas sakatlığı sebebiyle henüz yararlanamadığı Gustavo Assuncao'nun babası, Portekiz'de ırkçı davranışlarla karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 11:06
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    Gustavo Assuncao: Babama ırkçılık yapıldı

    Performansı merakla beklenen Gustavo Assuncao, Kayserispor maçıyla birlikte formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

    İlk kez forma süresi alması beklenen Gustavo, sosyal medyadan babasına yapılan ırkçılığı da gözler önüne serdi.

    Gustavo Assuncao: Babama ırkçılık yapıldı #1

    "BABAMA IRKÇILIK YAPILDI"

    Dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan babası Paulo Assuncao ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapan Gustavo, isyan etti.

    Irkçılıktan dert yanan genç oyuncu, "Babam Paulo Assuncao, Portekiz'e gitti ve sadece siyahi olduğu için aramaya maruz kaldı. Yıl 2021 ama ırkçılık hâlâ devam ediyor. Bugün babamın başına gelenler için çok üzgünüm." ifadelerine yer verdi.

    Gustavo Assuncao: Babama ırkçılık yapıldı #2

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