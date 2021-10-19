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- Gustavo Assunçao sınıfı geçemedi
Gustavo Assunçao sınıfı geçemedi
Galatasaray'da Gustavo Assunçao, ilk haftalar itibarıyla beklenen performansı gösteremedi.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 14:27
- Güncelleme : 19.10.2021 - 14:49
Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince transfer edilen Gustavo Assunçao, henüz beklentileri karşılayamadı.
PERFORMANSI YETERSİZ KALDI
21 yaşındaki ön libero, Konyaspor maçında ikinci devrede oynamıştı. Ancak performansı yine yetersiz kaldı.
Pozisyon alma hataları dışında ikili mücadelelerde eksik kaldı. Kazandığı topların önemli bölümünü de olumlu kullanamadı.