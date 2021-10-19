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    Gustavo Assunçao sınıfı geçemedi

    Galatasaray'da Gustavo Assunçao, ilk haftalar itibarıyla beklenen performansı gösteremedi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 14:49
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    Gustavo Assunçao sınıfı geçemedi

    Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince transfer edilen Gustavo Assunçao, henüz beklentileri karşılayamadı.

    PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

    21 yaşındaki ön libero, Konyaspor maçında ikinci devrede oynamıştı. Ancak performansı yine yetersiz kaldı.

    Pozisyon alma hataları dışında ikili mücadelelerde eksik kaldı. Kazandığı topların önemli bölümünü de olumlu kullanamadı.

    Gustavo Assunçao sınıfı geçemedi #1

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