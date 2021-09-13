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- Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde
Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 17:49
- Güncelleme : 13.09.2021 - 18:00
Galatasaray, transferin son gününde orta sahaya Gustavo Assunçao takviyesini yapmıştı. Oyuncunun yeteneği ve teknik bilgisi Galatasaray taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Assunçao'nun oynayacağı ilk maçı merakla bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, Assunçao'ya birkaç hafta içinde formayı vermesi bekleniyor.
Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Kendisiyle birlikte kız arkadaşı Judith Valverde de geldi.
GALATASARAY'IN YENİ YENGESİ
Valverde, sevgilisi Assunçao ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Valverde’nin pozları kullanıcıların dikkatini çekti.
Valverde, İstanbul'a geldiği haberini ''Merhaba İstanbul. Merhaba evim'' notuyla duyurdu.
CESUR PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaraylı taraftarlar, Valverde'nin paylaşımlarının altına şimdiden "Yenge" yazmaya başladı.
Galatasaray'ın yeni yengesi, cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.