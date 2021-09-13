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    Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde

    Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde

    Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı Judith Valverde, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kullanıcıların dikkatini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 18:00
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    Galatasaray, transferin son gününde orta sahaya Gustavo Assunçao takviyesini yapmıştı. Oyuncunun yeteneği ve teknik bilgisi Galatasaray taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Assunçao'nun oynayacağı ilk maçı merakla bekliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in, Assunçao'ya birkaç hafta içinde formayı vermesi bekleniyor.

    Genç oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Kendisiyle birlikte kız arkadaşı Judith Valverde de geldi.

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #1

    GALATASARAY'IN YENİ YENGESİ

    Valverde, sevgilisi Assunçao ile fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

    Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Valverde’nin pozları kullanıcıların dikkatini çekti.

    Valverde, İstanbul'a geldiği haberini ''Merhaba İstanbul. Merhaba evim'' notuyla duyurdu.

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #2

    CESUR PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Galatasaraylı taraftarlar, Valverde'nin paylaşımlarının altına şimdiden "Yenge" yazmaya başladı.

    Galatasaray'ın yeni yengesi, cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirecek gibi görünüyor.

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #3

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #4

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #5

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #6

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #7

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #8

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #9

    Gustavo Assunçao nun kız arkadaşı Valverde sosyal medyanın gündeminde #10

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