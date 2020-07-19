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Gustavo kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de ağrıları devam eden Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 19.07.2020 - 12:56
Bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belli olmayan Brezilyalı futbolcunun, artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
EMRE İLK 11'DE OLACAK
Zorlu karşılaşmada Ozan Tufan'ın yanında Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.