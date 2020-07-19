Gustavo kadrodan çıkarıldı

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Fenerbahçe'de ağrıları devam eden Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belli olmayan Brezilyalı futbolcunun, artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

EMRE İLK 11'DE OLACAK

Zorlu karşılaşmada Ozan Tufan'ın yanında Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.