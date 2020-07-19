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    Gustavo kadrodan çıkarıldı

    Fenerbahçe'de ağrıları devam eden Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2020 - 12:56
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    Gustavo kadrodan çıkarıldı

    Bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye Gustavo'dan kötü haber geldi.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynamayacağı belli olmayan Brezilyalı futbolcunun, artan ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

    EMRE İLK 11'DE OLACAK

    Zorlu karşılaşmada Ozan Tufan'ın yanında Emre Belözoğlu'nun oynaması bekleniyor.

    Gustavo kadrodan çıkarıldı #1

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