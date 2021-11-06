Gustavo, Fenerbahçeli taraftarları ikiye böldü

Fenerbahçe'de Antewerp maçı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar arasında Luiz Gustavo tartışması yaşandı.

mağlup etmesinin yankıları devam ederken sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada ilginç bir paylaşıma imza attılar.

Gustavo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Antwerp maçında Fenerbahçe'inin etkili ve akıcı futboluyla birlikte 3-0 gibi net bir galibiyet alması Brezilyalı futbolcunun sorgulanmasına neden oldu. sarı-lacivertli taratarlar sanal alemde "Gustavo el freni mi?" sorusunu yönelttiler.

TARAFTARLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Bazı taraftarlar bu görüşe katılmazken bazıları da merkez orta saha oyuncuları ile birlikte Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını, zaten 3 stoperin oynadığı takımda Gustavo'nun da oynamasıyla sistemin çok defansif kaldığını ifade ettiler.

Bazı taraftarlar da geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun Gustavo'yu oynatmadığı 9 maçta 7 galibiyet alındığını da hatırlattılar. Gustavo bu sezon tüm lig maçlarında forma giydi.

Konya maçında sakatlanan Gustavo'nun tedavisi devam ediyor. Kayseri maçında forma giyemeycek olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.