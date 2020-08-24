Gustavo: Fenerbahçe'nin adı bile şampiyonluk için favoridir

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo, "Yarıştığımız tüm kulvarlarda en üst sıralarda olmamız gerekir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Topuk Yaylası Tesisleri’nde bulunan Fenerbahçe'de tecrübeli oyuncu Luiz Gustavo, FB TV'de yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.

"F.BAHÇE'NİN ADI BİLE YETER"

Teknik Direktör Erol Bulut’un, uygulamak istediği sistem hakkında futbolcu grubuyla sürekli iletişim halinde olduğunu da dile getiren yıldız futbolcu, “Fenerbahçe’nin adı bile her zaman şampiyonluk için favoridir. Bizim her zaman için yarıştığımız kulvarlarda en üst sıralarda olmamız gerekir. Tabii ki hiçbir şey bedava değil, özveri göstermediğiniz ve çok çalışmadığınız müddetçe bunu başarmanız mümkün değil. Hocamız da uygulamak istediği sistemi bize anlatmak için sürekli bizimle iletişim halinde ve sürekli olarak bize kafasındaki oyun şablonunu anlatmak istiyor ki bunu en kısa sürede uygulayabilelim. Tabii ki biraz süreye ihtiyacımız var, bunu saha içerisinde en iyi şekilde uygulayabilmek için. Ama ben gerçekten çok inanıyorum ve takım olarak da çok özgüvenliyiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.