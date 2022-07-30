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    Gustavo Henrique: Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi

    Fenerbahçe'nin Flamengo'dan 1 yıllığına kiraladığı Gustavo Henrique, hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.
    • 30.07.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 10:04
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    Gustavo Henrique: Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi

    Fenerbahçe , Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi 1 yıllığına kiraladı.

    İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Henrique, hayalinin gerçek olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı.

    "Hayalim gerçek oldu"

    Deneyimli oyuncu yaptığı açıklamada, ''Çok büyük bir rüya gerçekleşti benim için. Fenerbahçe Brezilya'da çok tanınan köklü bir kulüp. Küçüklüğümden beri burada olmayı hayal ettim. Bugün de hayalim gerçekleşti. Çok çalışacağım. Umarım bütün beklentileri karşılayacağım ve Fenerbahçe taraftarını mutlu edeceğim.'' dedi.

    Gustavo Henrique: Fenerbahçe de oynamak hayalimdi #1

    Uzun süreli sakatlıklar yaşadı

    29 yaşındaki stoper bu sezon başında da diz ağrısından şikayet etmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalmıştı. Gustavo Henrique, Santos günlerinde de çapraz bağlarından ameliyat olmuş ve yaklaşık 1 yıl forma giyememişti.

    Jesus tanıyor

    Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmesinin ana nedeni Jorge Jesus oldu.

    Portekizli teknik adam Flamengo'dan tanıdığı eski öğrencisini sarı-lacivertli forma altında görmek istedi. Gustavo Henriqu, Jorge Jesus yönetiminde 9 maçta oynadı ve 1 gol attı.

    Gustavo Henrique: Fenerbahçe de oynamak hayalimdi #2


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