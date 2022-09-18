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    Gustavo Henrique: Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum

    Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Gustavo Henrique, 5-0 kazanılan Alanyaspor maçı sonunda müsabakayı değerlendirdi.
    • 18.09.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 22:34
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    Gustavo Henrique: Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum

    Fenerbahçe'de Gustavo Henrique 5-0 kazandıkları ve kendisinin takımın 2.golünü attığı Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor"

    Maçın ardından röportaja kızı ile birlikte katılan Brezilyalı oyuncu, "Çok mutluyum. Kızım, ailem herkes bana şans getiriyor. Çok büyük mutluluk oldu takıma katkı sağlamak. Ailem tribünde, ben sahada Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık." dedi.

    Gustavo Henrique: Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum #1

    "Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum"

    Henrique sözlerini, "Takım arkadaşlarımla beraber oynarken onlardan sahada bir güven alıyorum. Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum. Türk futboluna adapte oluyorum. Her gün takım arkadaşlarım bana yardımcı oluyorlar. Birbirimize özgüven aşılıyoruz Fenerbahçe'yi istediği hedeflere ulaştırmak adına." ifadeleriyle tamamladı.

    Gustavo Henrique: Gün geçtikçe daha hızlı adapte oluyorum #2


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