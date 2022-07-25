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    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'ye gelecek mi?

    Kim Min Jae'nin boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe Gustavo Henrique'ye imza attırmaya çok yakın.Peki kimdir Gustavo Henrique? İşte Gustavo Henrique'nin kariyeri..
    • 25.07.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 10:36
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    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'ye gelecek mi?

    Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak hazırlanan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.Son olarak Gustavo Henrique ile anlaşma aşamasında olan sarı lacivertli ekip Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket ediyor.

    Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile anlaşmak üzere.Kim Min Jae'nin yerini doldurmak isteyen yönetim Gustavo Henrique'ye Fenerbahçe forması giydirmek istiyor.

    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe ye gelecek mi? #1

    Peki, Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giydi? Futbolseverler Henrique hakkında merak edilenler araştırmaya başladı.İşte Gustavo Henrique'nin kariyeri.

    Gustavo Henrique kimdir?

    Gustavo Henrique, 24 Mart 1993 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi.Futbol kariyerine Vitoria takımında başlayan Henrique 2007 yılında Santos B takımına katıldıktan sonra  2012 yılında Santos A takımıyla ilk maçına çıktı.

    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe ye gelecek mi? #2

    2012 yılından 2020 yılına kadar Santos takımının formasını giydi.Daha sonra Flamengo takımına transfer olan Gustavo Henrique burada 3 sezon forma giymiştir.Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymesi beklenen Brezilyalı stoper sağ ayaklı ve 1,96 boyundadır.

    Gustavo Henrique kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe ye gelecek mi? #3


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