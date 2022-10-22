Gustavo Henrique: Maçın zor geçeceğini biliyorduk

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğüyle sona eren Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Gustavo Henrique, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

"Maçın zor geçeceğini biliyorduk"

Gustavo yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hafta içerisinde çok fazla çalıştık. Antrenmanlarda yapmamız gerekenleri sıkı çalıştık. Defansif anlamda iyi iş yaptık, rakibe fazla gol imkanı verdik. Konsantrasyonumuzla birlikte 3 puanı almasını bildik." dedi.

"Rennes maçı, çok zor bir maç"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Rennes maçı, çok zor bir maç. Oradaki maçta da bizim açımızdan çok kolay bir maç olmamıştı ama bu maça iyi hazırlanacağız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Büyük maç olacağı aşikar." ifadelerini kullandı.