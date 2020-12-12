Gustavo: Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Malatyaspor karşısındaki 3-0'lık yenilgiyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luis Gustavo, Kadıköy'de Malatyaspor'a 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTEYEN BİR TAKIM GİBİ DEĞİLDİK"

Malatyaspor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı şok yaşadıklarını ifade eden Gustavo, "Ben buraya geldiğimden beri bu kulübün hedefi çok netti, şampiyonluk. Bugün bunun tam tersini gösterdik. Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak ettik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler." dedi.



