Gustavo'dan takıma tepki: Bundan sonra karışmıyorum

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş maçında Lemos'a kızdığı için takım arkadaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Bu duruma tepki gösteren Brezilyalı, takımla arasına mesafe koyma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sorunlar baş gösterirken, takım içinde kavga çıktığı da öğrenildi.

Haber Global'de yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un haberine göre; Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşandı.

Olayların fitili ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendi. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda erken hamle yapmadığını düşündüğü Lemos'a bağırdı.

Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcular, Gustavo'ya, "Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun?" diye tepki gösterdi.

"O ZAMAN KARIŞMIYORUM"

Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği ortaya çıktı.

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo, cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptı; takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadı.

CANER ERKİN DE SİNİRLENDİ

Sosyal medyada dolaşan bir başka görüntü ise Yeni Malatyaspor maçından. Bir pozisyonda Gustavo'nun kendisine pas vermemesine öfkelenen Caner Erkin, arkasını dönüp oyunu bırakıyor ve kulübeye doğru yöneliyor. Bu görüntüler takımdaki arkadaşlığın da sekteye uğradığının kanıtı olarak gösteriliyor.

GRUPLAŞMAYI İŞARET ETMİŞTİ

Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Gustavo da takımdaki gruplaşmaya atıfta bulunarak, "Şampiyon olmak isteyen bir takım gibi değildik. Aynaya bakmalıyız. Rakiplerimize saygı göstermemiz gerekiyor. Ancak, böyle şampiyon olabiliriz. Bunun tam zıddını gördük. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimiz hak etti. Çünkü, tevazu gösterdiler ve birlikte mücadele ettiler." dedi.