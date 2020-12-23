Gustavo'nun faulü tartışma konusu oldu

Gustavo'nun faulü tartışma konusu oldu

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Hasan Ali Kaldırım'a faul yapan Gustavo sarı kart gördü. VAR'dan pozisyonun tekrarını izleyen hakem Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı faul, tartışma konusu oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Brezilyalı futbolcu, yaptığı müdahale sonrası sarı kart görürken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

JOSEF DE ATILMAMIŞTI

Bazı futbolseverler Gustavo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söylerken, Fenerbahçeli taraftarlar ise Josef de Souza'nın pozisyonunu örnek gösterdi.

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Lemos'a sert bir faul yapan Josef, sarı kartla cezalandırılmıştı.

RIDVAN DİLMEN: TARTIŞMASIZ KIRMIZI KART

Pozisyon hakkında konuşan Rıdvan Dilmen de Gustavo'ya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Dilmen, “Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Kırmızı... 12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu." dedi.