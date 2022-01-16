Guti Hernandez cephesinden Beşiktaş sözleri

Beşiktaş eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlı takımın başına geçmek istiyor.

Beşiktaş, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Ancak yeni sezonda siyah-beyazlı takımın başında kimin olacağı merak ediliyor.

Siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından olan, Şenol Güneş döneminde yardımcı antrenörlük yapan Guti Hernandez'in Beşiktaş'ı çalıştırmak istediği ortaya çıktı.





"KENDİSİ BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYOR"

Guti Hernandez'in menajeri olan Marco Kırdemir, TV 100'e yaptığı açıklamada "Guti, Türkiye'yi çok seviyor ve Türkiye'ye gelmek istiyor. Real Madrid'den sonra Beşiktaş'ta oynadı. Ciddi anlamda Beşiktaş'ı çok seviyor. Çok yakından Beşiktaş'ı takip ediyor. Eğer bir teklif gelirse gözünü kırpmadan uçağa atlayıp gelir. Kendisi Beşiktaş'ı çok seviyor." açıklamasını yaptı.

Guti Hernandez, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 2019-2020 sezonunda La Liga II takımlarından Almeria'yı çalıştırdı. İspanyol isim, 22 karşılaşmada 1,45 puan ortalaması yakaladı.

BEŞİKTAŞ'A TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

Eski Başkan Fikret Orman tarafından 11 Temmuz 2018'de teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve getirilen ancak 29 Mayıs 2019'da ayrılan Guti Hernandez, alacakları için siyah-beyazlılara açtığı davayı kazanmıştı.

21 Nisan 2021'de karara bağlanan dava sonucunda Beşiktaş, 164 bin euro faiz ödemişti..



