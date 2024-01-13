Güven Yalçın: Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım Fatih Karagümrük futbolcusu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Beşiktaş, rakibini 3-0 mağlup etti.



Fatih Karagümrük futbolcusu Güven Yalçın, mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Golü yedikten sonra çabuk düştük"

Maça kötü başlamadıklarını söyleyen Güven şöyle dedi:

"Bence çok kötü başlamadık. Maçın çoğunluğunda topla oynadık. Golü yedikten sonra çabuk düştük. Sonra şanssız 2 gol daha yedik. Bence maçın hakkı 3-0 değil. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, önümüze bakacağız. Ocak ayını iyi geçirmek istiyoruz"

"Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım"

Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayan Güven, "Bu sahada oynamak çok güzel. Taraftarlar yine muhteşemdi. Bu sahaya geri dönmek... Beşiktaş'taki ilk yılımı unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'a." ifadelerini kullandı.