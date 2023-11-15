Güven Yalçın, Fatih Karagümrük'te kendini buldu! Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Güven Yalçın, son 2 maçta attığı 2 golle takımının 4 puan toplamasında önemli rol oynadı.

DHA

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün İtalya Serie A ekibi Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Güven Yalçın, performans yükseltmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminin sonlarında kiralık olarak kadroya dahil edilen milli futbolcu, son 5 maçta takımına 3 gollük katkı sağlamayı başardı.

Fatih Karagümrük, Güven Yalçın'ın gol attığı 3 maçta sahadan 4 puanla ayrıldı.

Formunu bulmaya başladı

24 yaşındaki forvet oyuncusu, kırmızı-siyahlı forma altında ligdeki ilk golünü Alanyaspor deplasmanında kaydetti. Karagümrük, bu maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Güven Yalçın, Konyaspor deplasmanında da rakip ağları havalandırmayı başardı ve takımı bu maçtan 1 puanla ayrıldı. Milli futbolcu, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde de attığı güzel golle dikkat çekmeyi başardı.

Takımın en golcü ismi

Bu sezon Karagümrük formasıyla 3 gol atan Güven Yalçın, takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'deki ilk maçına 5'inci haftadaki Hatayspor mücadelesinde çıkan Güven Yalçın, toplam 8 maçta boy gösterdi.

Bu maçların 6'sına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki forvet, 503 dakika sahada kaldı. Güven Yalçın, bu dakikalarda attığı 3 golle takımının en golcü ismi oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)