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    Güven Yalçın: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

    Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Güven Yalçın, gol attığı Başakşehir maçından sonra görüşlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 22:33
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    Güven Yalçın: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

    Beşiktaşlı Güven Yalçın, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Güven Yalçın "Kendi performasım iyiydi ama önemli olan takım performansı. İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şanslar bulduk. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmek istedik. Çok basit, kolay ve amatörce goller yedik. Sonra 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı iyi değerlendirdik. Berabere kaldık. Haftaya kazanmak istiyoruz." dedi.

    Güven Yalçın: Galatasaray ı yenmek istiyoruz #1

    "KİM OYNARSA ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

    Performansı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Güven Yalçın "Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Haftaya (Galatasaray derbisi) kazanmayı istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.


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