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    Güven Yalçın, Lecce'de 10 numaralı formayı giyecek

    Beşiktaş'ın Serie B takımlarından Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın'ın, İtalyan kulübünde 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 15:27
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    Güven Yalçın, Lecce'de 10 numaralı formayı giyecek

    Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Güven Yalçın ile sözleşme imzaladı.

    Güven Yalçın, Lecce'de 10 numaralı formanın sahibi oldu.

    "İMKANSIZ BİR TRANSFERDİ"

    Lecce'nin transferden sorumlu yöneticisi Pantaleo Corvino ise Güven Yalçın transferi hakkında ''Güven Yalçın transferi bizim için imkansızdı ve biz, imkansız bir transferi gerçekleştirdik.'' sözlerini kullandı.

    Güven Yalçın, Lecce de 10 numaralı formayı giyecek #1

    Güven Yalçın, Lecce de 10 numaralı formayı giyecek #2

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