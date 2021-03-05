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    Güven Yalçın, Lecce'de de tutunamadı

    Lecce'ye transfer olduktan sonra "Sergen Yalçın bana şans vermedi" diyen Güven Yalçın, İtalyan ekibinde de 3 maçta sadece 41 dakika süre alabildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 12:47
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    Güven Yalçın, Lecce'de de tutunamadı

    Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde de oynayamıyor.

    GOLÜ YOK

    Gittiğinden beri  6 maçta kadroya alınan, bunların 3'ünde sonradan oyuna giren Güven, toplamda sadece 41 dakika süre bulabildi ve hiç gol atamadı.

    Güven Yalçın, Lecce de de tutunamadı #1

    'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ

    Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.

    Güven Yalçın, Lecce de de tutunamadı #2

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