Güven Yalçın, Lecce'de de tutunamadı

Lecce'ye transfer olduktan sonra "Sergen Yalçın bana şans vermedi" diyen Güven Yalçın, İtalyan ekibinde de 3 maçta sadece 41 dakika süre alabildi.

Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın, İtalyan ekibinde de oynayamıyor.

GOLÜ YOK

Gittiğinden beri 6 maçta kadroya alınan, bunların 3'ünde sonradan oyuna giren Güven, toplamda sadece 41 dakika süre bulabildi ve hiç gol atamadı.

'BENİ OYNATMADILAR' DEMİŞTİ

Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler." ifadelerini kullanmıştı.