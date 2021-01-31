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    Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı

    Güven Yalçın, Lecce'ye kiralandı

    Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Güven Yalçın 6 aylığına Serie B takımlarından Lecce'ye kiralandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 15:29
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    Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u kiralaması üzerine iç transferde de Güven Yalçın'la yolları ayırma kararı almıştı.

    LECCE İLE ANLAŞTI

    Orta Çizgi'nin haberine göre; 6 kulübün teklifini değerlendiren yönetim, Güven'in de fikrini alarak Serie B takımlarından Lecce ile anlaşma sağladı.

    SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

    Yapılan anlaşmaya göre İtalyan kulübünün 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunurken Lecce'nin Güven'in yeterli forma şansı bulamaması halinde de 200 bin euro ceza ödeyeceği öğrenildi.

    İlk etapta 6 aylığına kiralanan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

    Güven Yalçın, Lecce ye kiralandı #1

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