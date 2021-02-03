Güven Yalçın: Sergen Hoca gençlere şans vermedi

Beşiktaş'tan Lecce'ye transfer olan Güven Yalçın, Beşiktaş kariyeri hakkında konuştu. Güven Yalçın, "Hoca ve teknik direktör değişince forma şansı bulamadım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan Lecce'ye satın alma opsiyonuyla kiralık giden Güven Yalçın, imza töreninde konuştu.

10 numaralı formayı alan Güven Yalçın, "Transfer sürecinde başkan Corvino ile sürekli temas halindeydim. Lecce'nin doğru bir seçim olacağına inandım. Ayrıca, Adem Ljajic ile konuştum. Bana şehrin güzel olduğunu söyledi ve Lecce'nin kariyerimi geliştirmem, futbolumu büyütmem için doğru yer olduğunu anlattı." dedi.

"HOCA BANA ŞANS VERMEDİ"

"Beşiktaş'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler."