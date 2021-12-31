Güven Yalçın'a Süper Lig'den kanca

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Güven Yalçın için Süper Lig ekiplerinin devreye girdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme uzatma talebine henüz olumlu bir yanıt vermeyi reddeden genç oyuncu için birçok Süper Lig ekibinin devreye girdiği ifade edildi.

İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Güven'in menajeri, oyuncusu için "Her zaman ilk 11'de olmak istiyor." diyerek, genç forvetin daha fazla süre alacağı bir takıma gidebileceğinin sinyalini verdi.



