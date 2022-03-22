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    Güven Yalçın'la bonus pazarlığı

    Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Güven Yalçın'ın istediği rakamla, önerilen rakam arasındaki fark bonuslarla eritilmeye çalışılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:48
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    Güven Yalçın'la bonus pazarlığı

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'ı takımda tutmak isteyen yönetim, görüşmeleri hızlandırdı. Oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmelerde arada 300 bin euroluk fark kalırken yönetim de B planını devreye soktu.

    Bonuslarla bu farkı eritmek istediklerini Güven Yalçın cephesine ileten yönetim artık yanıt bekliyor. Kartal son teklifinde 800 bin euroluk isteğe karşılık 500 bin eurodan 4 yıllık sözleşme önermişti.

    Güven Yalçın la bonus pazarlığı #1

    HÜCUM VAR GOL YOK

    Kartal bu sezon son vuruşlardaki isabetsizliği ile puanları saçtı.

    Beşiktaş, Hatay karşısında bu sezon ligde en fazla isabetli şut çektiği (12) maçını oynarken, aynı mücadelede 22 şut denemesi ile zirve yaptı. Ancak buna rağmen sadece 1 kez ağları bulan siyah-beyazlı forvetler taraftarın büyük tepkisini çekti.


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