Güvenç Kurtar: Nelsson'a 7-8 milyon euro versinler, sırtımda taşıyıp götüreceğim Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson hakkında "7-8 milyon euro versinler, nereye gidecekse ben sırtımda taşıyıp götüreceğim" dedi.

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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla 2023-2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden olan Victor Nelsson, son maçlara yedek kulübesinde başlamıştı.

Teknik direktör Okan'ın Buruk'un kararı doğrultusunda Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Davinson Sanchez ilk 11'de şans bulurken, yedekte yer alan Nelsson'la ilgili Güvenç Kurtar'dan çarpıcı ifadeler geldi.

"Nelsson için 15 milyon euro falan diyorlar, içimden gülüyorum"

Birçok takımda teknik direktörlük yapan şimdilerde de spor yorumculuğu yapan Kurtar, Nelsson hakkında A Spor canlı yayınında şu ifadeleri kullandı: