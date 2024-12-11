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Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Bakan Bak ile bir arada

Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ve Bakan Bak ile bir arada İstanbul'da düzenlenen yemek organizasyonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.