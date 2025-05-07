Haftayı BAY geçecek Samsunspor, 3 gün izin yapacak

İHA
Süper Lig'de haftalardır 3. sırada yer alan Samsunspor, bu haftayı BAY geçirecek.
Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5'e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.
Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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