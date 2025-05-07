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Haftayı BAY geçecek Samsunspor, 3 gün izin yapacak

Haftayı BAY geçecek Samsunspor, 3 gün izin yapacak Süper Lig'de 3.'lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.