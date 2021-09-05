Hagi, 'Alex mi Hagi mi' sorusunu yanıtladı

Galatasaray'ın efsane ismi Georgi Hagi, Galatasaray'la oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için Rumen takımı Farul Constanta ile bir hazırlık maçı düzenledi.

Karşılaşma Farul Constanta’nın 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından Farul Constanta’nın teknik dürektörü Georgi Hagi açıklamalarda bulundu.

Futbolculuğu döneminde Galatasaray’da efsane olan Hagi’ye, “Alex mi Hagi mi?” sorusu soruldu.

“BEN SAHADA KONUŞTUM”

Hagi soruyu, “Ben sahada konuştum. Cevap verecek soru değil. Ben laflarla değil tarihi sahada yazdım. Bunu konuşmayı diğer insanlara bırakıyorum.” ifadeleriyle yanıtladı.

Rumen teknik adam açıklamalarında, “Kendi evime döndüğüm için hazırlık maçı da olsa, iki günlüğüne de olsa İstanbul’da olmak mutluluk verici. Teşekkür ederim hocama, hazırlık maçı yapmamıza izin verdiği için. Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyoruz.





“BU TİP MAÇLARDA TECRÜBE KAZANIYORUZ”

Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda. Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara.

Galatasaray’ın başında çok önemli bir insan var. Ne yapılacağını her zaman o biliyor. Benim söylememe gerek yok. Galatasaray en büyük reformları Fatih Terim ile başardı. Ve en büyük başarılara da Fatih Terim ile ulaştı.





“MORUTAN ÇOK YETENEKLİ”

Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler zaten. Morutan, milli takımda niye yok bilmiyorum.” İfadelerini kullandı.