Hagi: Oğlum Avrupa'nın en iyi takımında

Gheorghe Hagi, Rangers'ta forma giyen oğlu Ianis Hagi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, Glasgow Rangers'ta kariyerini sürdüren oğlu Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulundu.

Romanya'da bir televizyon programına katılan Hagi, son dönemde az forma şansı bulan oğlunun performansını savundu.





"RANGERS AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

55 yaşındaki Hagi açıklamasında; "İskoçya'da 3 günde bir maça çıkılıyor. Takımda hücum oyuncularının büyük bölümü süre aldı. Ianis, en fazla süre alan oyuncu, çok kez oynadı. Sezon temmuzda başladı, kasımda değil. Ianis, hocası oynayabileceğini düşündüğü zaman oynuyor. Rangers harika takım, şu anda Avrupa'nın en iyisi. Tek bir maç bile kaybetmediler." dedi.

22 yaşındaki Ianis'in rekabeti hakkında konuşan Hagi; "Britanya'da herkes Rangers'ı konuşuyor. Steven Gerrardi orada harika işler yaptı. Büyük takımlarda her zaman rekabet olur. Real Madrid ve Barcelona'dayken ben de bazen oynuyor, bazen oynamıyordum. Ianis orada kendisini mutlu hissediyor ve kulüp de ondan çok memnun. Oğlum daha da iyi olacak." açıklamasında bulundu.

Ianis Hagi, bu sezon Rangers'la 25 maça çıktı ve bu maçlarda İskoç ekibi adına 4 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.