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    Hagi ve Popescu, Fatih Terim'i ziyaret etti

    Galatasaray'ın eski oyuncularından Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanına gelerek Faith Terim'e ziyarette bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 13:52
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    Hagi ve Popescu, Fatih Terim'i ziyaret etti

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalara erken başlayan sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV maçına odaklanmış durumda.

    Gelecek antrenmenalara milli takımdan dönen Muslera ile yeniden sözleşme imzalanan Emre Akbaba da katılacak.

    HAGI VE POPESCU'DAN ZİYARET

    Sarı-kırmızılı ekibe, bir zamanlar Galatasaray'da forma giyinmiş efsane oyunculardan Hagi ve Popescu ziyarete geldi.

    Florya'daki antrenmana gelen Hagi ve Popescu, Fatih Terim'le beraber sarı-kırmızılıların antrenmanını izledi.

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