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- Hagi ve Popescu, Fatih Terim'i ziyaret etti
Hagi ve Popescu, Fatih Terim'i ziyaret etti
Galatasaray'ın eski oyuncularından Hagi ve Popescu, Galatasaray antrenmanına gelerek Faith Terim'e ziyarette bulundu.
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 13:50
- Güncelleme : 04.07.2021 - 13:52
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalara erken başlayan sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PSV maçına odaklanmış durumda.
Gelecek antrenmenalara milli takımdan dönen Muslera ile yeniden sözleşme imzalanan Emre Akbaba da katılacak.
HAGI VE POPESCU'DAN ZİYARET
Sarı-kırmızılı ekibe, bir zamanlar Galatasaray'da forma giyinmiş efsane oyunculardan Hagi ve Popescu ziyarete geldi.
Florya'daki antrenmana gelen Hagi ve Popescu, Fatih Terim'le beraber sarı-kırmızılıların antrenmanını izledi.