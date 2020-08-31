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    Hakan Balta, Fatih Terim'in ekibine dahil oldu

    Hakan Balta, Fatih Terim'in ekibine dahil oldu

    Galatasaray'da teknik ekipteki değişim de devam ediyor. Riera, Selçuk İnan ve Scott Piri'nin ardından takımın unutulmaz isimlerinden Hakan Balta da Fatih Terim'in ekibine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 08:49
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    Transfer sezonunda 6 ismi kadrosuna katan Galatasaray teknik ekibi de güçlendirmeye devam ediyor.

    Sarı-kırmızılı takımın sevilen isimlerinden Hakan Balta da Fatih Terim'in ekibine dahil oldu.

    Hakan Balta, Fatih Terim in ekibine dahil oldu #1

    TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİM

    Hasan Şaş ile yolların ayrılmasının ardından Riera ve Selçuk İnan gibi takımın eski oyuncularını ekibe dahil eden Galatasaray'da Hakan Balta'nın da gelmesiyle birlikte Galatasaray ruhunun futbolculara yansıtılması amaçlanıyor.

    Genç antrenörün takımla çalışmalara hafta içinde başlaması bekleniyor.

    Öte yandan Fatih Terim'in isteğiyle eski kondisyoner Scott Piri de yeniden Galatasaray'a dönmüştü.

    Hakan Balta, Fatih Terim in ekibine dahil oldu #2

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