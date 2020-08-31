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Hakan Balta, Fatih Terim'in ekibine dahil oldu

Hakan Balta, Fatih Terim'in ekibine dahil oldu

Galatasaray'da teknik ekipteki değişim de devam ediyor. Riera, Selçuk İnan ve Scott Piri'nin ardından takımın unutulmaz isimlerinden Hakan Balta da Fatih Terim'in ekibine katıldı.