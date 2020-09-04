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    Hakan Balta idari direktör yardımcısı oldu

    Galatasaray, teknik heyette Selçuk İnan, Albert Riera ve Necati Ateş'in yer alacağını açıkladı. Hakan Balta'nın ise idari direktör yardımcısı olarak idari ekipte yer alacağı ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 16:29
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 16:29
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    Hakan Balta idari direktör yardımcısı oldu

    Galatasaray, teknik heyette Selçuk İnan, Albert Riera ve Necati Ateş'in yer alacağını açıkladı. Hakan Balta'nın ise idari direktör yardımcısı olarak idari ekipte yer alacağı ifade edildi.

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    Hakan Balta idari direktör yardımcısı oldu #1

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