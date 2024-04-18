Hakan Çalhanoğlu: Birlikte oynadığım en iyi Arda Turan'dı Kariyerini Inter'de sürdüren yıldız orta saha Hakan Çalhanoğlu, "Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan" yanıtını verdi.

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32 haftası geride kalan İtalya Serie A'da topladığı 83 puanla en yakın rakibi Milan'ın 14 puanın önünde yer alan ve şampiyonluğa koşan Inter'in orta sahası Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, takım arkadaşlarına dair itiraflar yaptı.

Hakan Çalhanoğlu, Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız ve şimdilerde Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan'dan övgüyle bahsetti.

"Birlikte oynadığım en iyi futbolcu Arda Turan"

"Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna yanıt veren milli futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan. Karşılaştığım en güçlü rakip ise Neymar. Beşe beş takım arkadaşı olarak kalede Szczesny, savunmada van Dijk, orta sahada Barella ve Mkhitaryan, hücumda ise Mbappe'yi seçerdim.

"Birkaç yıl içinde Ballon d'Or'a aday olabilir"

Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan, şu ifadeleri kullandı: