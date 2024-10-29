Hakan Çalhanoğlu: Çok yakında döneceğim

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UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

ALTIN TOP ÖDÜLÜ RODRI'NİN

İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.

HAKAN 20. SIRADA

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu.

Hakan, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

"HEM MUTLU HEM DE GURURLUYUM"

Bu başarının ardından ise milli futbolcu, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Hakan, sözlerine şu şekilde başladı:

Harika, çok harika. Hem kendim hem de burada benimle birlikte olan Lautaro ve Sommer için aynı anda hem mutlu hem de gururluyum. Üç kişiyiz ama umarım gelecek yıl Interli futbolcu sayısı daha da artar. Bu çok önemli bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelecektir.

"INTER DÜNYANIN EN GÜÇLÜ İLK BEŞ TAKIMI ARASINDA YER ALIYOR"

Inter'in dünyanın en iyi takımlarından birisi olduğunu belirten orta saha oyuncusu şunları dedi:

Avrupa'da zirvede yer almaya devam eden çok önemli bir kulübün önemli oyuncuları olduğumuzu gösterdik. Dahası, bana göre bugün Inter dünyanın en güçlü ilk beş takımı arasında yer alıyor, bundan yeterince eminim.

"SAKATLIĞIM NEDENİYLE SAHAYA ÇIKAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

4-4 sona eren Inter-Juventus maçı hakkında Hakan, şunları dedi:

Sakatlığım nedeniyle sahaya çıkamadığım için üzgünüm. Ama takımın iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum. İyi iş çıkardı, yıllarca sahada başka bir şey yaptıktan sonra bu rolde oynamak kolay değildi. Harika bir iş çıkardı, önemli bir yardım yaptı, onu tebrik ediyorum. Ayrıca penaltılarda iki gol attı, mutluyum çünkü bu benim yerime şut atabilecek birinin olduğu anlamına geliyor. Orada biraz şanssızdık ama bence takım çok iyi oynadı ve muhtemelen kazanabileceğimiz bir maçtı.

"TEKRAR HAZIR OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ne zaman döneceksin?" sorusuna milli oyuncu, şu yanıtı verdi: