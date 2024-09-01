Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçının tribünden izledi
Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında ise sürpriz bir isim yer aldı.

HAKAN VE MONTELLA TRİBÜNDE

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.

İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, mücadelesini yerinde takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi de tribündeydi.