Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray iyi teklif yaparsa neden olmasın

Milan ile sözleşmesinin sonuna gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili konuştu.

Galatasaray'da başkan adaylarından İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştireceğini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'ndan sıcak bir mesaj geldi.

"HER ŞEYE AÇIĞIM"

Katar'dan ve dünya futbolunun önemli takımlarından teklif alan Hakan Çalhanoğlu'nun ise Galatasaray'a da kapıları kapatmadığı öğrenildi.

TV 100'ün haberine göre; sarı-kırmızılı formaya gönül verdiği bilinen milli futbolcunun "Ben her şeye açığım, olmaz diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın." dediği öğrenildi.

"GALATASARAY'A GELMEYİ İSTERİM"

Yıldız futbolcu daha önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada, "Ben Galatasaraylı olduğumu hiç gizlemedim. Birgün Galatasaray'a gelmeyi çok isterim." demişti.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sky Italia'nın haberine göre Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, milli futbolcuya 8 milyon euro imza parası ile birlikte yıllık 8 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerdi.

Milan ile sözleşme uzatma görüşmelerine devam eden 27 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği vurgulandı.

Bu sezon Milan'da 42 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.