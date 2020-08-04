Hakan Çalhanoğlu: G.Saraylılarla bir gün buluşacağız

Galatasaray'da oynamak istediğini bir kez daha dile getiren Hakan Çalhanoğlu, kendisini yedek bırakan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e de sitem etti.

Pandemi sonrası yaptığı çıkışla Milan'ı taşıyan isimlerin başında gelen Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a konuştu.

26 yaşındaki futbolcunun sözleri şu şekilde:

"ŞENOL GÜNEŞ'E KIRGINIM"

"Fatih Terim benim A Milli Takım forması giymemi sağladı, hep güvendi ve sürekli oynattı. Ben Milan'ın 10 numarasıyım, Şenol Güneş birkaç maçta oynatmadığı için kırgınım. A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor."

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"KAAN AYHAN, SASSUOLO İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

"Hedefim büyük, efsane oyuncuların arasına girmek. Lig değiştirmeyi hiç düşünmedim. Sağlık benim için en önde geliyor. Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig. Zlatan Ibrahimovic devam eder mi bilmiyorum. Ne desem yalan olur."

"İNŞALLAH G.SARAY TARAFTARIYLA BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

"Galatasaray taraftarlarına selam yolluyorum, sizleri seviyorum. İnşallah bir gün buluşacağız."



