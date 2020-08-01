Hakan Çalhanoğlu: Hiçbir şeyden korkmuyorum

AC Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, son dönemde yükselen performansını değerlendirdi ve kendine güvendiğini söyledi.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 26 yaşındaki A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübün resmi YouTube hesabında Carlo Pellagatti'nin sorularını yanıtladı.

Pandemi sonrası attığı 6 gol ve yaptığı 8 asistle takımına büyük bir katkı sağlayan ve tüm dikkatleri üzerinde toplayan Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen, "Milan ligin ilk 26 maçında 28 gol attı. Ama son 10 maçta atılan gol sayısı toplam 28. Ne değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hocamız ve ekibi antrenmanlarda harika iş çıkarıyor. Pandemi sürecinde bizimle sürekli iletişim kurdular. Çalışmalara başlayınca her gün yoğun antrenmanlar yaptık, hep birlikte çok çalıştık."

''HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM''

Carlo Pellagatti'nin, "İnsanlar sana çok güveniyor. Öz güvenlisin, basit bir oyun oynuyorsun ve bunu çok kolay yapıyorsun. Bu da kendini geliştirdiğinin bir göstergesi. Bunun ne kadarı sana; ne kadarı hocana veya takım arkadaşlarına bağlı bir durum?" sorusuna Hakan'ın cevabı şu şekilde oldu:

"İnsanlar benim kaliteme inandığı için bana çok güven duyuyorlar. Ben de bunun karşılığını saha içinde vermek zorundayım. Hep beraber güzel bir şey yapıyoruz. Kendimi bir lider gibi hissediyorum çünkü kendime çok güveniyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama takımda Zlatan gibi başka liderler de var."