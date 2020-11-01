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    Hakan Çalhanoğlu için Inter de devrede

    Hakan Çalhanoğlu için Inter de devrede

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesinin bitimine aylar kala Manchester United ve Juventus'un ardından Inter de devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 13:38
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    İtalya Serie A takımlarından Milan'ın tecrübeli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    DEVLER PEŞİNDE

    Milan'ın yıllık 3 milyon eurodan sözleşme yenileme teklifini reddeden milli futbolcu için Juventus ve Manchester United'ın ardından Inter de devreye girdi.

    Eski günlerine geri dönmek için transferde çalışmalarını hızlandıran ve bu sezona iyi bir başlangıç yapan Inter ezeli rakibi Milan'ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ile temasa geçmek için kolları sıvadı.

    Hakan Çalhanoğlu için Inter de devrede #1

    ÖNCELİĞİ MILAN

    Önceliği Milan ile anlaşmak olan 26 yaşındaki futbolcunun olası bir anlaşamama durumunda Inter, Juventus ve Manchester United'ın tekliflerini değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

    Serie A'da 5 maçta 1 asist yapan Hakan, Avrupa Ligi elemelerinde de 3 maçta 4 gol 2 asistlik performans göstererek takımın dikkat çeken isimlerinin başında gelmişti.

    Hakan Çalhanoğlu için Inter de devrede #2

    Hakan Çalhanoğlu: İnşallah Galatasaray şampiyon olur - HABERİ

    Hakan Çalhanoğlu için Inter de devrede #3

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