AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B grubundaki 4. maçında İzlanda’yı kendi evinde 4-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"AKLIM HALA PENALTIDA, KAYDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Çalhanoğlu, takımın genel performansından memnun olduğunu dile getirerek,

Bugün gerçekten çok iyi bir oyun sergiledik. 90 dakika boyunca rakibe fırsat vermemek için elimizden geleni yaptık. Ancak aklım hâlâ penaltıda... Kaydığım için çok üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama penaltıları kaçırmam pek olası değil, bu yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu üstlenmek istedim

dedi.

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"ZOR KOŞULLARA RAĞMEN HARİKA BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDUK"

Maçın zorluğuna dikkat çeken kaptan,

Bizim için gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Ancak zorlu koşullara rağmen harika bir performans ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Maç boyunca karakterimizi sahaya yansıttık, bu da en önemli olan şeydi

ifadelerini kullandı.

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"BURADA BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYORDUK"

Çalhanoğlu, takımın galibiyete olan inancını vurgulayarak,

Maçın başından beri kazanacağımıza emindim. Hepimiz çok istekliydik, burada bir ilki başarmak istiyorduk ve bunu başardık. Bizim için harika bir zafer oldu. Dönüşümüz de güçlü olacak, en önemlisi bu

şeklinde konuştu.

"İKİNCİ PENALTIDA KALECİYE DAHA FAZLA BAKARAK VURDUM"

Penaltı anlarına da değinen yıldız oyuncu,

Penaltılarda hızımı ayarlıyorum, ancak ilkinde kaydım. İkinci penaltıda ise kaleciye daha fazla bakarak vurdum. Topu ağlara göndermek beni çok mutlu etti

diyerek sözlerini tamamladı.