Hakan Çalhanoğlu: Montella'nın sistemine saygı duyulmalı UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 gibi net bir skorla mağlup eden A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, hocası Montella'ya yönelik eleştirileri haksız bulduğunu söyledi.

DHA

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'un ikinci maçında Türkiye, İzmir'de gerçekleşen karşılaşmada İzlanda'yı mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galler maçından sonra güçlü bir yanıt verdiklerini ifade eden Çalhanoğlu,

İlk karşılaşmanın ardından takım olarak önemli bir tepki verdik. Maça iyi bir başlangıç yaptık ve belirlediğimiz oyun planını sahada uygulamaya çalıştık. Çoğu kısmı başarılı oldu. İzlanda’ya karşı yıllardır zorluk yaşadık, ancak bu kez işler farklıydı. Maça tam anlamıyla odaklandık ve galibiyeti hakkıyla elde ettik

dedi.

"HOCANIN SİSTEMİNE SAYGI DUYMAK GEREK"

Milli takımın forvetsiz oynadığı konusunda gelen eleştiriler hakkındaki düşünceleri sorulan Hakan Çalhanoğlu,

Hocaya karşı saygım sonsuzdur. Sadece Montella’ya değil, hepsine öyle. Uzun yıllardır milli takıma geliyorum, çok hoca ile çalıştım. Herkesin farklı fikirleri oluyor. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Biz zaten Avrupa Şampiyonası’nda da forvetsiz olarak gol, goller atan takımdık. Bugün de aynı şekilde. Hoca, Umut’u koydu. Umut iyi bir maç sergiledi, diğer arkadaşlarım gibi. Hocanın yaptığı her sisteme saygı duymak gerekiyor

şeklinde konuştu.

"21 YIL SONRA BALLON D'OR'A BİR TÜRK OYUNCU ADAY OLDU"

Milli takımda performansı hakkında yapılan eleştirilere kulak tıkadığını belirten Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda kendi düşüncem böyle. Belki Almanya’da doğup büyümüş olmam bunun nedeni olabilir. Beni bazen gurbetçi olarak görebiliyorlar. Aynı şekilde, bazıları teknik direktörü de yabancı olarak değerlendirip, Türk bir hoca olmasını istiyorlar. Maalesef bu tür yaklaşımlar futbolda var ama olmaması gereken bir durum. Ancak hocamızın bize katkısı ve emeği büyük. Turnuva bizim için olumlu geçti ve ilk maçın ardından takım olarak güzel bir tepki verdik. Hâlâ takım içinde o ailevi bağlar güçlü. Herkes birbirine destek oluyor ve sevgi dolu bir ortam var, bu bizim için çok önemli. Eleştiriler her zaman olacaktır, bu yüzden kulağımı tıkamaya çalışıyorum. Kendimi havaya sokmak istemem ama 21 yıl sonra Ballon d'Or’a aday gösterilen ilk Türk oyuncu olmanın gururunu yaşıyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bu hep hedefimdi ve bunu birçok kez söyledim. Bu yüzden eleştirileri duymamaya çalışıyorum.

"INTER BENİ BIRAKMIYOR"

Birçok transfer teklifi aldığını ancak Inter ile sözleşmesi olduğunu söyleyen Hakan Çalhanoğlu, sözlerini şöyle bitirdi:

Elimde olan bir şey değil. Sonuçta bir sözleşmem var. Geçen aylarda teklifler geldi. Ben Inter’de kalacağımı söyledim. Aynı şekilde Inter de beni bırakmıyor. Fiziksel anlamda başarırsam en yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. 100 milli maçı başarmak istiyorum. Bu her zaman hedefimdeydi. Ama dediğim gibi vücudum da bunu yaparsa, sürebildiği kadar sürdürmeye çalışacağım.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)