Hakan Çalhanoğlu: Umarım kariyerimi Inter'de bitiririm

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Kariyerini İtalya Serie A ekibi Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceği adına önemli açıklamalara imza attı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Hakan, kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyledi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR YOLCULUK"

Milan kariyerinin ardından 2021 yılında Inter'e imza atan 30 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Inter'de ne oldu, her şeyden önce hayatımda büyük bir değişiklik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Milan'dan buraya transfer olmak kolay değil. Ama geçmişte bile Inter'i hep sevmişimdir. Inter formasını giydiğim ilk andan itibaren kariyerime damga vuran ve beni şu anda olduğum futbolcu yapan olağanüstü bir yolculuk başladı.

"UMARIM KARİYERİMİ BURADA TAMAMLARIM"

Kariyerini Inter'de tamamlamak istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Artık çok genç bir futbolcu da değilim, umarım kariyerimi burada tamamlarım. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama benim umudum bu. Kesinlikle mümkün olduğunca uzun süre burada kalacağım.

BAYERN İTİRAFI

Milli futbolcunun adı yaz transfer döneminde Bayern Münih ile anılmıştı.

Bayern Münih'in bu ilgisini doğrulayan ve "Beni istediler" diyen yıldız futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Avrupa Şampiyonası vardı ve bitene kadar menajerim bana hiçbir şey söylemedi. Sonra beni aradı ve bundan bahsetti. Menajerime benimle değil, Inter'le konuşmasını ve kararı sadece onların vereceğini söyledim. Inter'i seviyorum ve kariyerimi burada tamamlamak isterim.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 153 maçta 32 gol attı ve 26 asist yaptı.