Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic, Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla eğlendi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı.
2-2 biten maçın ardından tur biletini alan taraf Inter oldu.
HAKAN VE ARNAUTOVİC'İN EĞLENCELİ ANLAR
Inter'in yıldız orta sahası Hakan Çalhanoğlu da galibiyeti takım arkadaşı Marko Arnautovic ile kutladı.
Arnautovic ile araba eğlendikleri anları paylaşan Çalhanoğlu, takım arkadaşına Sıla'nın Kafa şarkısını dinletti.
HAKAN SILA'YI AÇTI: ARNAUTOVİC EZBERE SÖYLEDİ
O anlar sosyal medyada viral olurken Arnautovic'in şarkıyı ezbere bilmesi dikkat çekti.
4 buçuk milyonluk Instagram hesabından o anları paylaşan Çalhanoğlu, paylaşımın ardından yorum yağmuruna tutuldu. "Adam şarkıyı yaşıyor resmen" gibi yorumlar yapıldı.
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