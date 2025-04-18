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Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic, Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla eğlendi

Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic, Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla eğlendi İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in yıldız futbolcuları Hakan Çalhanoğlu ile Marko Arnautovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmelerinin sevincini Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla kutladı. Otomobille seyahat eden ikili, bu anları sosyal medyada paylaştı.