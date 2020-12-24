Hakan Çalhanoğlu'ndan 1 gol 2 asist

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Lazio maçında ortaya koyduğu futbolla alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Milan ile Lazio karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Rebic ile öne geçen Milan'da ilk golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu, bir kez daha sahne aldı ve 17. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Lazio, 27. dakikada Luis Alberto ve 59. dakikada Immobile'nin kaydettiği gollerle geri dönüş yaptı.

MİLAN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Son sözü 90+2. dakikada yine Hakan Çalhanoğlu'nun pasında Hernandez söyledi ve Milan, Lazio'yu 3-2 mağlup ederek 34 puanla liderliğini sürdürdü. Lazio ise 21 puanda kaldı.